Україна в ООН закликала закрити небо над атомними станціями
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- Костя Андрейковець
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Синиця Олександр / УНІАН
Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький виступив із закликом на конференції в ООН, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він закликав закрити небо над атомними обʼєктами України.
Про це повідомляють «Укрінформ» та «Енергоатом».
«Уперше в історії цивільні ядерні обʼєкти були перетворені на військові плацдарми російської армії — це порушує положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії [...]. Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю», — наголосив Точицький.
Він попросив членів ООН завадити ядерному тероризму та вдатися до «рішучих спільних дій», щоб запобігти катастрофі глобального масштабу.
Наразі в Україні функціонують 15 атомних енергоблоків, кожен з яких може стати мішенню для російської авіації чи ракет.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує окуповану Запорізьку АЕС як військову базу, яка служить окупантам своєрідним «ядерним щитом». За його словами, війська росії постійно обстрілюють українські сили з території АЕС, але не отримують відповіді, оскільки ЗСУ не можуть допустити аварії на станції.
- Окупанти такі заяви традиційно спростовують. Представник рф при ООН заявив, що «на АЕС немає жодних військових формувань, за винятком обмеженої кількості військовослужбовців, необхідної для контролю її безпеки».