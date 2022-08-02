Бельгія заморозила понад €50 мільярдів активів росіян у межах європейських санкцій
- Автор:
- Софія Телішевська
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Chrstian Stock / Flickr
Уряд Бельгії від 24 лютого заморозив російські активи на €50,5 мільярда. Ці кошти належать 1 129 фізичним особам і 110 компаніям із рф, повідомляє De Morgen.
За словами речника Міністерства фінансів Бельгії Франсіса Адейнса, кошти заморозили у звʼязку із запровадженими проти рф санкціями за її агресію проти України.
Він уточнив, що для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року — з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
- Євросоюз готує юридичну базу для передачі заморожених російських активів на відновлення України після війни.
- До використання російських активів для відновлення України закликав Київ. Ідею підтримали у Британії, США та Канаді. 4—5 липня у швейцарському Лугано Україна представила план відновлення на $750 мільярдів і закликала використати для відбудови заморожену через санкції російську власність.
- За оцінками премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, вартість таких активів становить $300–500 мільярдів.