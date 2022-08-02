США ліквідували в Афганістані лідера «Аль-Каїди»

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В Афганістані у результаті контртерористичної операції ЦРУ вбили лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.

Про це агентству Reuters повідомили офіційні особи США.

Завахірі, єгипетський лікар і хірург, допомагав координувати теракти 11 вересня 2001 року, коли загинули близько трьох тисяч людей. Разом з іншими високопоставленими членами «Аль-Каїди» він також планував напад 12 жовтня 2000 року на військово-морський корабель США в Ємені, в результаті якого загинули 17 американських моряків і більше 30 отримали поранення. Штати також висунули йому звинувачення за участь у вибухах посольств США в Кенії та Танзанії 7 серпня 1998 року, внаслідок яких загинули 224 людини та поранено понад 5 тисяч. Аль-Завахірі очолив «Аль-Каїду» після того, як Усама бен Ладена вбили у Пакистані у 2011 році.

Айман аль-Завахірі (праворуч) та Усама бен Ладен (ліворуч) дають інтервʼю, 2001 рік. Wikimedia

Одне з офіційних джерел США на умовах анонімності повідомило журналістам, що 31 серпня ЦРУ вдарило дроном по афганській столиці місті Кабул: операція пройшла «успішно», жертв серед цивільного населення немає.

У своїй заяві представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що удар був, рішуче засудив його, назвавши його порушенням «міжнародних принципів».

«Ракета у районі Шерпур вразила будинок. Постраждалих немає, оскільки будинок був порожній», — заявив раніше представник МВС Афганістану Абдул Нафі Такор.