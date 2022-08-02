Годинник Адольфа Гітлера, який продали на американському аукціоні, придбав єврей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Аукціонний будинок Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд заявив, що годинник Адольфа Гітлера придбав єврей. Після торгів будинок зіткнувся з різкою критикою через продаж нацистських речей.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Годинник продали за $1,1 мільйона у перший день аукціону, а їх покупцем був європейський єврей, повідомив президент Alexander Historical Auctions Білл Панагопулос. Хто саме придбав годинник — невідомо. Панагопулос розповів, що йому та його родині погрожували розправою після торгів. Європейська єврейська асоціація була серед безлічі груп, які засудили продаж, заявивши, що передача предметів у приватні руки збагачує прихильників нацизму.
Однак Панагопулос сказав перед аукціоном, що ця критика недоречна: «Те, що ми продаємо, — це відчутний, реальний доказ того, що Гітлер і нацисти жили, а також переслідували і вбивали десятки мільйонів людей. Знищити чи якимось чином перешкодити показу чи захисту цих речей– злочин проти історії».
Покупці, за його словами, не є неонацистами, «які надто бідні та надто безглузді», щоб оцінити будь-який історичний матеріал.
Аукціони Alexander Historical Auctions і раніше критикували за готовність продавати нацистські памʼятні речі, чого багато аукціонних будинків уникають. У 2011 році, наприклад, компанія заявила, що ортодоксальний єврей-колекціонер купив щоденники, написані після Голокосту нацистським лікарем Йозефом Менгеле.
- Годинник подарували Гітлеру в 1933 році, коли він став канцлером Німеччини. На ньому зображена свастика, ініціали AH — Adolf Hitler, а також дата його народження. Важається, що годинник захопили французькі солдати в 1945 році, коли штурмували резиденцію Гітлера в Альпах. Після того його перепродували, доки він не потрапив на аукціон, який відбувся 29 липня.