«Обовʼязкова евакуація» з Донеччини: міністр Ірина Верещук заявила, що людей не будуть примушувати виїжджати

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Мешканців Донецької області не будуть примушувати евакуйовуватись з неї: громадяни, які відмовляться виїжджати, беруть персональну відповідальність за своє життя та за життя своїх дітей.

Про це 1 серпня повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук.

Вона розповіла, що логістика для «обовʼязкової евакуації» вже налагоджена, у багатьох регіонах вже готові приймати переселенців і для них вже розробили алгоритм дій:

звернутись на гарячі лінії Донецької ВЦА або скористатись відповідними чат-ботами;

на підставі звернення до людини приїдуть додому, допоможуть зібратись та довезуть до місця евакуації;

відправка з небезпечної зони: вивозити будуть потягами та автобусами;

під час поїздки допоможуть оформити довідку внутрішнього переселенця;

після прибуття людину зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

30 липня Ірина Верещук анонсувала перед опалювальним сезоном обовʼязкову евакуацію з Донецької області, у якій повністю відсутнє газопостачання. Вона посилалась на статтю 33 Кодексу цивільного захисту населення, яка говорить саме про таку форму евакуації як обовʼязкову. За словами Верещук, ідеться про евакуацію 200—220 тисяч людей, зокрема 52 тисяч дітей. Вона наголошувала, що їх є де розміщувати, є школи для навчання дітей. Уряд також розуміє, що люди без грошей, тому попіклується про їхнє соціальне забезпечення.