Spotify запустив подкасти в Україні

Новини

Музичний стримінговий сервіс Spotify 1 серпня запустив в Україні подкасти.

Доступ до нового розділу відкриється користувачам поступово у вебверсії та мобільних додатках на Android та iOS. Він запрацює автоматично.

Ось як він виглядає на IPhone.

У цьому розділі можна знайти українські та іншомовні подкасти.