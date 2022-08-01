Spotify запустив подкасти в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Музичний стримінговий сервіс Spotify 1 серпня запустив в Україні подкасти.
Доступ до нового розділу відкриється користувачам поступово у вебверсії та мобільних додатках на Android та iOS. Він запрацює автоматично.
Ось як він виглядає на IPhone.
У цьому розділі можна знайти українські та іншомовні подкасти.
- Найбільший у світі стримінговий музичний сервіс Spotify запрацював в Україні 15 липня 2020 року. Індивідуальна місячна передплата коштує $4,99/місяць.