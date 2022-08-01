Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти рф

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Michael Parulava / Unsplash

Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти росії, обмеження торкнулися збройних сил та військово-промислового комплексу країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

«путін та російські військові несуть відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим порушенням фундаментального міжнародного права», — заявила голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута.

Санкції накладають обмеження на:

збройні сили росії, включаючи матеріально-технічне забезпечення;

оборонні підприємства, які відповідальні за постачання зброї.

Також під санкції потрапили страхова компанія СОГАЗ, «Россійскіє желєзниє дорогі» й оборонні підприємства, які досліджують, виробляють та випробовують військову техніку.