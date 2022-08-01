У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги

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Наземний громадський транспорт Києва відтепер зупинятиметься на час повітряної тривоги. Це стосується і приватних перевізників.

Транспорт зупинятиметься в безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху, повідомили в КМДА.

Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Метрополітен як і раніше під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.