Телескоп Hubble показав яскраве «серце» сузірʼя Стрілець

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Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 сфотографував центральну частину кулястого зоряного скупчення NGC 6638 в сузірʼї Стрілець.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Hubble зробив революцію у вивченні кулястих скупчень, оскільки за допомогою наземних телескопів майже неможливо чітко розрізнити зірки в них.

Розмитість, спричинена земною атмосферою, не дозволяє відрізнити одну зірку від іншої, але завдяки розташуванню Hubble на низькій навколоземній орбіті, атмосфера нашої планети більше не заважає.

Тому Hubble використовують для вивчення того, з яких зірок складаються кулясті скупчення, як вони еволюціонують та яка роль гравітації в цих щільних системах.