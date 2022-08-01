Телескоп Hubble показав яскраве «серце» сузірʼя Стрілець
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 сфотографував центральну частину кулястого зоряного скупчення NGC 6638 в сузірʼї Стрілець.
Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Hubble зробив революцію у вивченні кулястих скупчень, оскільки за допомогою наземних телескопів майже неможливо чітко розрізнити зірки в них.
Розмитість, спричинена земною атмосферою, не дозволяє відрізнити одну зірку від іншої, але завдяки розташуванню Hubble на низькій навколоземній орбіті, атмосфера нашої планети більше не заважає.
Тому Hubble використовують для вивчення того, з яких зірок складаються кулясті скупчення, як вони еволюціонують та яка роль гравітації в цих щільних системах.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.