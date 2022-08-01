Посол України в Британії розповів, як українців навчають британські військові

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Синиця Олександр / УНІАН

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про військові навчання українців. За його словами, британці вчать 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.

Про це він розповів в інтервʼю «Суспільному».

Пристайко заявив, що британці тренують українців у чотирьох таборах.

«Хто ці люди? Від 25 до 45 років, хлопці, дівчата, люди усіх професій і що найцікавіше — це все добровольці. Більшість іх не має базової військової освіти, не були в армії. Вони копають траншеї, навчаються поводитися зі зброєю, їздять на бойових машинах. До речі, усе, з чим вони зараз навчаються, буде передано їм в Україну», — сказав посол.

Окрім добровольців, британці тренують фахових військових — моряків. Вони наразі тренуються на військових кораблях, які Україна отримає від британської сторони.