Посол України в Британії розповів, як українців навчають британські військові
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- Костя Андрейковець
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Синиця Олександр / УНІАН
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про військові навчання українців. За його словами, британці вчать 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.
Про це він розповів в інтервʼю «Суспільному».
Пристайко заявив, що британці тренують українців у чотирьох таборах.
«Хто ці люди? Від 25 до 45 років, хлопці, дівчата, люди усіх професій і що найцікавіше — це все добровольці. Більшість іх не має базової військової освіти, не були в армії. Вони копають траншеї, навчаються поводитися зі зброєю, їздять на бойових машинах. До речі, усе, з чим вони зараз навчаються, буде передано їм в Україну», — сказав посол.
Окрім добровольців, британці тренують фахових військових — моряків. Вони наразі тренуються на військових кораблях, які Україна отримає від британської сторони.
- 22 липня ВВС писало, що українські військові моряки опановують у Шотландії два мінні тральщики типу Sandown, які Військово-морський флот Великої Британії має передати Україні. Йдеться про мінні мисливці HMS Blyth і HMS Ramsey, які вивели зі складу Королівського флоту в серпні 2021 року. За ці кораблі Україна домовилась ще минулого року.