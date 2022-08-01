Міноборони Туреччини: Перше судно із зерном вирушить з українського порту о 08:30

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Перше судно з розблокованим українським зерном вийде з підконтрольного Україні порту в Чорному морі о 08:30 ранку.

Про це оголосило Міністерство оборони Туреччини, сторони — гаранта процесу.

«Перше судно з українських портів вирушить сьогодні о 08:30», — коротко повідомило турецьке відомство.

Даних від влади України та ООН про час відправлення першого судна по розблокованому країною-окупантом росією морському проходу немає.

Видання CNN Turk повідомляє, що перший караван із шістнадцятьма суднами з українським зерном може прибути до турецького порту в Стамбулі вже 3 серпня. Після цього судна з українським зерном відправлять до країн Африки, зокрема Сомалі.