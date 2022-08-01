Міноборони Туреччини: Перше судно із зерном вирушить з українського порту о 08:30
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Перше судно з розблокованим українським зерном вийде з підконтрольного Україні порту в Чорному морі о 08:30 ранку.
Про це оголосило Міністерство оборони Туреччини, сторони — гаранта процесу.
«Перше судно з українських портів вирушить сьогодні о 08:30», — коротко повідомило турецьке відомство.
Даних від влади України та ООН про час відправлення першого судна по розблокованому країною-окупантом росією морському проходу немає.
Видання CNN Turk повідомляє, що перший караван із шістнадцятьма суднами з українським зерном може прибути до турецького порту в Стамбулі вже 3 серпня. Після цього судна з українським зерном відправлять до країн Африки, зокрема Сомалі.
- Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати відвантаження мільйонів тонн зерна, які зберігаються в її південних портах, і чекає на сигнал від партнерів — Туреччини та ООН.
- 29 липня Міністерство інфраструктури України повідомило, що морські порти «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.
- 22 липня в Стамбулі за пропозицією Організації Обʼєднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».