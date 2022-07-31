Біля Багам знайшли скарби іспанського флоту, які пролежали там понад 350 років

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Біля Багамських островів археологи віднайшли колекцію прикрас, які затонули разом з іспанським галеоном у 1656 році.

Про це пише The Guardian.

Корабель Nuestra Señora de las Maravillas затонув приблизно за 70 км на північний захід від островів. Самі ж скарби знайшли на величезній смузі уламків довжиною понад 13 км.

Компанія Allen Exploration разом із багамськими та американськими морськими археологами та дайверами отримала ліцензію уряду Багамських островів на наукове дослідження і має намір виставити знахідки в новому музеї на Багамах.

Серед знахідок — витончений золотий ланцюжок із орнаментами розет, що дозволяє припустити, що ці прикраси були призначені заможним аристократам, якщо не королівським особам. Золотий кулон із Хрестом Сантьяго та Каменем Гоа, який тоді дуже цінувався в Європі, має форму мушлі гребінця, символу, повʼязаного з орденом Сантьяго — військово-релігійним обʼєднанням лицарів, які захищали паломників і брали активну участь у морській торгівлі Іспанії.

Nuestra Señora de las Maravillas, названий на честь «чудодійної скульптури Діви Марії» XIII століття в мадридському монастирі, був частиною флоту. Він прямував додому до Іспанії з Гавани зі скарбами з Америки, як королівськими, так і приватними партіями, а також з контрабандою та розкішним вантажем, врятованим з іншого іспанського галеона, який затонув біля Еквадору. Але близько опівночі 4 січня 1656 року корабель затонув через навігаційну помилку під час обходу мілководдя. Зіткнувшись із флагманом флоту, він врізався в риф, і лише 45 із 650 людей на борту вижили.