За ніч росія випустила по Миколаєву близько 40 ракет

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Близько 40 ракет прилетіло по Миколаєву під час масованого нічного обстрілу. Це один з наймасштабніших обстрілів міста від початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

«Моє місто — місто-Герой Миколаїв, стає другим Маріуполем. Місто спершу відрізали від водопостачання, а тепер у ньому нищать інфрастуктуру», — наголосила вона.

Наразі відомо про пошкодження будинків, готелю, закладів освіти та СТО. Серед мирного населення є загиблі та постраждалі. Серед жертв обстрілу є Герой України та власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Також загинула дружина бізнесмена Раїса Вадатурська.

Поліцейські вже задокументували 27 пошкоджених обʼєктів інфраструктури: девʼять приватних та чотири багатоквартирних будинки, магазини, гуртожитки, навчальні заклади, гаражні та складські приміщення.

За всіма зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».