Розвідка фіксує зміну настроїв у Криму — приходить розуміння загрози війни на півострові

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Головне управління розвідки Міноборони спостерігає зміну настроїв у тимчасово окупованому Криму — люди починають розуміти, що загроза воєнних дій на території півострова стає реальною.

Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відстежуємо ті питання, що стосуються таких суспільних настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися в тих людей, які мають родичів на території нашої держави — чи то Київ, чи Харків», — сказав Скібіцький.

За його словами, настрої змінилися в тих, чиї родичі перебувають на тимчасово окупованих територіях, де просто знищені села й міста.

«І друге — це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули... Загроза перенесення війни на територію Криму — для них це вже стає реальністю», — додав Скібіцький.