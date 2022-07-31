Під час обстрілу Миколаєва загинув власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина

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Нібулон

Під час масованих обстрілів Миколаєва цієї ночі загинув Герой України та власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Також загинула дружина бізнесмена Раїса Вадатурська.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний», — написав Кім.

За даними Forbes, ракета влучила в будинок Вадатурського.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в $430 млн, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ста найбагатших людей України.