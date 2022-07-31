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Генштаб: У війні з Україною армія росії втратила ще 160 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 31 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 40 830 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також армія рф втратила:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.