Генштаб: У війні з Україною армія росії втратила ще 160 військових за добу

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Станом на 31 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 40 830 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також армія рф втратила:

1 763 танки;

4 004 бойові броньовані машини;

916 артилерійських систем;

259 реактивних систем залпового вогню;

117 засобів протиповітряної оборони;

223 літаки;

190 гелікоптерів;

2 902 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

735 дронів оперативно-тактичного рівня;

80 одиниць спеціальної техніки;

174 крилаті ракети.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.