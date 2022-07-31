Уламки китайської ракети впали на Землю. У США заявили, що Пекін не поділився інформацією про це

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Reuters

Уламки китайської ракети впали на Землю над Індійським океаном. У NASA заявили, що Пекін не надав конкретної інформації про траєкторію, необхідної для того, щоб знати, куди можуть впасти уламки.

Про це пише Reuters.

«Усі космічні країни повинні дотримуватися встановлених найкращих практик і робити свій внесок у обмін інформацією такого типу заздалегідь, щоб забезпечити надійні прогнози потенційного ризику зіткнення з уламками. Це має вирішальне значення для відповідального використання космосу та убезпечення людей тут, на Землі», — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

У Малайзії люди опублікували в соцмережах відео того, що схоже на уламки ракети.

Некомерційний дослідницький центр Aerospace Corp, який фінансується урядом США, заявив, що було необачно дозволити всьому основному ступеню ракети, який важить 22,5 тонни, повернутися на Землю неконтрольовано.

Посольство Китаю у Вашингтоні не давало коментарів. Раніше цього тижня в Пекіні заявили, що будуть уважно стежити за уламками, і наголошували, що вони не становлять небезпеки ні для кого на Землі.

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