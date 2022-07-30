CNN: Росія таємно вивозить золото із Судану. Це допомагає обходити санкції

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Журналісти американського телеканалу CNN оприлюднили розслідування про те, що росія таємно вивозить з африканської держави Судан золото, маскуючи його під експорт інших товарів, зокрема печива. Ідеться про 16 літаків із золотом за останні півтора року.

За даними джерел CNN, у схему залучене військове керівництво Судану, яке дозволяє вивозити золото в обхід законів, позбавляючи країну сотень мільйонів доларів доходу.

Військове керівництво йде на поступки в обмін на підтримку кремля, як це було де-факто у 2021 році, коли рф підтримала переворот у Судані, утвердивши владу військових.

Ексчиновник США припускає, що від початку росія керувалася планами безперешкодного доступу до природних ресурсів. Важливу роль у цьому відіграє євген пригожин та повʼязана з ним «ПВК Вагнера», про що в Африці та Судані повідомлялося раніше.

Як стверджує CNN, у Судані повʼязаній із пригожиним компанії M-invest належить компанія Meroe Gold, що видобуває золото та надає охоронні послуги. За даними центру «Досьє», куратором операцій із вивезення суданського золота є Олександр Кузнєцов, якого називають одним із високопосадовців «ПВК Вагнера».

Російська експансія в Судані почалася невдовзі після анексії українського Криму. Постачання золота вважається ефективним засобом, щоб обходити західні санкції.