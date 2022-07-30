CNN: Росія таємно вивозить золото із Судану. Це допомагає обходити санкції
- Автор:
- Софія Телішевська
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Журналісти американського телеканалу CNN оприлюднили розслідування про те, що росія таємно вивозить з африканської держави Судан золото, маскуючи його під експорт інших товарів, зокрема печива. Ідеться про 16 літаків із золотом за останні півтора року.
За даними джерел CNN, у схему залучене військове керівництво Судану, яке дозволяє вивозити золото в обхід законів, позбавляючи країну сотень мільйонів доларів доходу.
Військове керівництво йде на поступки в обмін на підтримку кремля, як це було де-факто у 2021 році, коли рф підтримала переворот у Судані, утвердивши владу військових.
Ексчиновник США припускає, що від початку росія керувалася планами безперешкодного доступу до природних ресурсів. Важливу роль у цьому відіграє євген пригожин та повʼязана з ним «ПВК Вагнера», про що в Африці та Судані повідомлялося раніше.
Як стверджує CNN, у Судані повʼязаній із пригожиним компанії M-invest належить компанія Meroe Gold, що видобуває золото та надає охоронні послуги. За даними центру «Досьє», куратором операцій із вивезення суданського золота є Олександр Кузнєцов, якого називають одним із високопосадовців «ПВК Вагнера».
Російська експансія в Судані почалася невдовзі після анексії українського Криму. Постачання золота вважається ефективним засобом, щоб обходити західні санкції.
- «ПВК Вагнера» — неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил росії та не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК налічували в різний час і за різними даними від 1 350 до 2 500 осіб. Існування ПВК офіційні особи в росії заперечують. В ООН опублікували доповідь, згідно з якою в Лівії воюють понад тисячу найманців російської «ПВК Вагнера». Про це раніше стверджував і президент Туреччини. Експерти ООН зʼясували, що більшість найманців «ПВК Вагнера» є громадянами росії, білорусі, Молдови, Сербії та України.
- У Судані ще з 2019 року фіксували російських найманців із «ПВК Вагнера», які до цього воювали на Донбасі та в Сирії. Росія активно розвиває звʼязки з африканськими країнами і намагається посилити там свою військову присутність.
- 21 квітня ЄС увів санкції проти куратора «вагнерівців» євгена пригожина. Там зазначають, що його дії «підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».