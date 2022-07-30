Актор Вілл Сміт таки вибачився перед Крісом Роком за ляпас на «Оскарі»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Budiey / Flickr
Голлівудський актор Вілл Сміт перепросив у коміка Кріса Рока за ляпас на церемонії вручення «Оскара» 28 березня. Сам комік у відповідь пожартував
«Я звʼязався з Крісом, і мені прийшло повідомлення, що він не готовий говорити, а коли буде готовий, то звʼяжеться. Отже я скажу тобі, Крісе, я прошу в тебе вибачення. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити», — заявив актор.
Вілл Сміт вибачився перед самим Роком, своїми колегами і фанатами, зазначивши, що намагався звʼязатися з коміком після церемонії.
«Я намагаюся. Я шкодую, але намагаюся не соромитися. Я ж людина. Я зробив помилку. І мені хотілося б не вважати себе шматком лайна», — додав Сміт.
Після цього відео Кріс Рок згадав про інцидент у своєму шоу (до цього він публічно його не коментував): «Всі намагаються бути чортовими жертвами. Якщо всі заявляють, що вони жертви, ніхто не почує справжніх жертв. [...] Навіть мене ляснув Сміт, а я пішов на роботу наступного дня».
- На церемонії «Оскар 2022», яка відбулась 28 березня, Кріс Рок назвав дружину Вілла Сміт Джаду Пінкетт-Сміт «солдатом Джейн», натякнувши на те, що вона ходить із поголеною головою, як героїня однойменного фільму. Сміту жарт не сподобався, він піднявся на сцену і дав ляпаса Року. Після цього Віллу Сміту заборонили на 10 років відвідувати церемонію «Оскар». Ось відео.