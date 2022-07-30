NYT: Державний секретар Ентоні Блінкен не впевнений у необхідності визнавати росію державою-спонсором тероризму

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Державний секретар США Ентоні Блінкен не впевнений у необхідності визнавати росію державою-спонсором тероризму. Про це пише американська газета The New York Times.

Так, протягом кількох тижнів на Блінкена тиснуть, аби він офіційно оголосив росію державою-спонсором тероризму. Але Блінкен опирається цьому, адже потрібно буде запровадити санкції щодо союзників США, які ведуть справи з росією, і знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і москвою.

Блінкен вже заявляв, що санкції, які запровадили проти рф США та інші країни, «абсолютно відповідають наслідкам, які були б у разі визнання її державою-спонсором тероризму, отже, практичні результати однакові».

The New York Times пише, що ярлик «держава-спонсор тероризму» призведе до нових санкцій щодо й так зруйнованої економіки росії, зокрема штрафів щодо країн, які мають відносини з москвою. Це також дозволить відмовитися від традиційних правових барʼєрів, які не дозволяють приватним особам подавати позови до іноземних урядів про відшкодування збитків, включаючи сімʼї американських добровольців, убитих чи поранених під час війни в Україні. Також це рішення може раз і назавжди розірвати обмежені дипломатичні звʼязки адміністрації Байдена з москвою, які Блінкен вважає за потрібне зберегти.

Існують розбіжності між адміністрацією Байдена та Конгресом щодо статусу росії. Так само було на початку війни в Україні, коли зʼявилися перші свідчення звірств, і лідери Конгресу звинуватили російські збройні сили у скоєнні воєнних злочинів. Пан же Блінкен був обережним, пославшись на юридичні критерії та необхідність доказів та розслідування.

На тлі обурення війною в Україні Сенат США 27 липня одноголосно схвалив резолюцію, яка не має обовʼязкової сили, але закликає Блінкена визнати росію спонсором терористичних атак в Україні, а також у Чечні, Грузії та Сирії, внаслідок яких «загинула незліченна кількість безневинних чоловіків, жінок та дітей».