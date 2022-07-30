Що у світі писали про війну в Україні 29 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Іван Чернічкін / Getty Images

Business Insider пише про прогнози щодо наступника путіна на тлі чуток про погіршення здоровʼя президента рф. Ще кілька місяців тому зʼявилися свідчення того, що кремлівські інсайдери потихеньку обговорюють варіанти, кому стати наступним президентом. Цього тижня колишній очільник британської розвідки, сер Річард Діарлав сказав в ефірі свого подкасту, що він майже переконаний, що наступником путіна стане микола патрушев. Раніше Діарлав передбачав, що путін залишить президентське крісло до 2023 року, можливо, його навіть надовго запроторять до лікарні, щоб позбутися без перевороту. Діарлав вважає, що місце путіна займе хтось із силовиків, і голова національної ради з безпеки патрушев ідеально підходить на цю роль.

Про зсув червоних ліній ескалації російсько-української війни пише Остін Карсон, доцент кафедри політології Чиказького університету, в есеї на Foreign Affairs. Із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, пише Карсон, сторони прийняли певні правила гри. Їх порушення може призвести до ескалації конфлікту ― аж до Третьої світової війни. Так, Україна прийняла два основні обмеження: Захід не атакує росіян напряму, тобто не надсилає свої війська на українську землю, а Україна дотримується меж своєї території для здійснення військових операцій. Натомість рф теж не атакує території за межами України, хоча й має засоби для цього. Водночас Захід надає Україні передове сучасне озброєння, а західні розвідники та спеціальний персонал допомагають збирати інформацію та організовувати логістику на місці. НАТО, зі свого боку, не надає Україні літаків і не формує добровольчі підрозділи ― бо рф може вважати такі кроки провокативними. Карсон пише, що ці правила неескалації складні, мінливі, а сторони постійно «прощупують», які з правил критичні для супротивника, а які ні, керуючись досвідом і обережністю. На думку автора, такі поступові перевірки є мудрою стратегією, яка дозволить уникнути поширення війни на інші країни. Автор підкріплює цю тезу прикладами з історії інших війн ― Холодної, Корейської, Афганської та Вʼєтнамської.

Редакційна колегія The New York Times пише про те, як ефективніше обмежити заробіток рф на нафті. Ключовим елементом економічних санкцій проти росії є обмеження експорту нафти, але поки що це більше шкодить економікам країн ЄС, ніж державі-агресору, пише видання. Через санкції росія продає менше, проте заробляє більше, адже ціна на нафту зросла та продовжує рости. На думку авторів статті, Захід зосередився на скороченні експорту енергоресурсів рф, а мав би зменшувати прибутки росії від їх продажу. Адміністрація президента США має план, як досягти цієї мети ― домовитися із покупцями російської нафти про верхню межу її вартості. Такий собі «картель покупців» включатиме країни G7, які вже попередньо погодилися на цей крок, а також менших гравців. Якби до них долучилися Індія та Китай, що сьогодні здається не дуже імовірним, «картель» би посилив свій вплив, пише видання. Критики «картелю» зауважують, що це рішення зніме стигму з російської нафти та знову «легалізує» закупівлі російських продуктів. Однак наразі «картель» ― найбільш вдале короткострокове рішення, щоб розв’язати проблему нафтової кризи та скоротити російські заробітки, зазначає редакція видання. У довгостроковій же перспективі Захід має вжити всіх заходів, щоб зменшити свою залежність від енергоресурсів рф, збільшити частку відновлюваної енергії у своїх економіках й адаптувати торгову політику до інших національних пріоритетів.

CNN пише про те, як рф грабує Судан, щоб отримати кошти на фінансування свого вторгнення в Україну. Видання опублікувало ексклюзивне розслідування, в якому детально описує історію російської присутності в Судані, залучених осіб і схеми, які кремль використовує у змові зі злочинною владою країни, щоб вивозити золото під виглядом печива. Видання отримало інформацію про щонайменше 16 рейсів, які протягом останніх 18 місяців вивозили контрабандою золото в рф. Загалом, близько 90% золота країни продається шляхом контрабанди, увесь прибуток від цього ділять між собою кремлівська верхівка та військове керівництво Судану ― генерали, які тримають збідніле населення в залізному кулаку. За джерелами CNN серед офіційних осіб США, росія, імовірно, підтримала переворот у Судані у 2021 році, унаслідок якого продемократичні сили зазнали поразки. Видання перераховує основних залучених осіб, до яких із боку рф входить путінський «кухар» євген пригожин. Не дивно, що до схеми залучена й підконтрольна пригожину група бойовиків «Вагнер». CNN ілюструє матеріал інфографікою, фотографіями із шахт і детальним описом шляху золота з копалин до кремля. Від початку цього розслідування журналіст CNN у Судані опинився в розстрільних списках військової хунти.