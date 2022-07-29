Кабмін розблокував роботу конкурсної комісії, яка має обрати нового очільника НАБУ

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НАБУ

Уряд на засіданні 29 липня дозволив міжнародному експерту Драго Косу брати участь у роботі конкурсної комісії з відбору директора Національного антикорупційного бюро. Це рішення дозволило розблокувати роботу конкурсної комісії.

Про це виданню LIGA.net повідомив один із членів уряду.

За його словами, ідеться саме про зміни в рішенні Кабміну від 15 лютого. Тоді проблема була в тому, що уряд затвердив лише 5 із 6 осіб і відмовився затверджувати до складу комісії Драго Коса, який був членом комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Вирішити це спробували тим, що внесли Драго до складу нової комісії, але висунули умову, що його повноваження почнуться наступного дня після того, як він вийде зі складу комісії з обрання голови САП.

Глава «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін тоді заявив, що рішення уряду є незаконним, а комісія не сформована у передбачений законом термін, що може дати Окружному адмінсуду Києва підстави зірвати конкурс або скасувати його результати.

Наразі конкурс на голову САП завершився, тому Кабмін вирішив змінити попереднє рішення і виключити з нього обмеження щодо Драго Коса. Таким чином, комісія повністю сформована і може розпочати роботу.