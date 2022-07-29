У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло ще одного чоловіка. Уранці росія вдарила туди ракетами

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Рятувальники завершили розбирати рештки зруйнованого житлового будинку у Краматорську. Під завалами виявили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Загалом унаслідок обстрілу загинули дві людини, а постраждали пʼятеро, зокрема двоє рятувальників.

Удар повністю зруйнував два приватні будинки та пошкодив ще 21 помешкання.