Прокуратура порушила справу за фактом катування українського військовополоненого, якому відрізали статеві органи

Новини

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Ідеться про катування українського бійця російськими солдатами.

Прокурори опрацювали відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил рф катують полоненого у формі військовослужбовця Збройних сил України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини скоєння цього злочину.

«Жорстоке поводження з військовополоненими, їх катування, зокрема фізичне калічення, є грубим порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року», — наголосив Офіс генпрокурора.

Там додали, що правоохоронці документують усі факти жорстокого поводження із військовослужбовцями ЗСУ.