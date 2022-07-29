Американська компанія Space Perspective показала свою капсулу для туристичних подорожей у стратосферу

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Space Perspective

У США компанія Space Perspective продемонструвала дизайн своєї капсули, яка перевозитиме туристів у стратосферу.

Про це повідомляє Space.com.

Капсула має назву Spaceship Neptune. Компанія Space Perspective будувала її на базі Shuttle Landing Facility в космічному центрі NASA у Флориді. Spaceship Neptune може перевозити девʼять людей — вісьмох пасажирів і пілота. Капсула вирушить у стратосферу за допомогою гігантської надувної кулі.

Всередині капсули, серед інших зручностей, буде вбиральня з краєвидом і «космічна кімната відпочинку» з телескопом та інтерактивними екранами.

Представники компанії очікують, що комерційні польоти Spaceship Neptune розпочнуться в кінці 2024 року.

Політ від старту до приземлення триватиме близько шести годин. Spaceship Neptune підніме туристів на максимальну висоту близько 30 000 метрів. Це дозволить пасажирам побачити розріджену атмосферу Землі на тлі темряви космосу. Космічний корабель фактично не досягне космосу, а люди не відчують невагомості.

Місце на борту капсули зараз продається за $125 000, квитки вже купили майже 900 людей.