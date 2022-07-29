Держприкордонслужба: Українці з подвійним громадянством не можуть виїжджати з країни по іноземному паспорту

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Державна прикордонна служба

Українці, які мають друге громадянство, не можуть виїжджати за межі країни, користаючись паспортом іншої країни.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Там нагадали, що за законодавством України подвійне громадянство в Україні не допускається. «Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких — України, у відносинах з Україною вважається громадянином України», — йдеться в повідомленні.

Тому використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах фізичні особи можуть після того, як буде виданий указ президента про втрату цими людьми громадянства України.