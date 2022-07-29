Латвія відновила закупівлю газу в росії
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze відновив закупівлю газу з росії.
Про це пише Delfi.
Глава компанії Айгарс Калвітіс при цьому заявив, що паливо купляють не безпосередньо в «Газпрому», а через посередника і в євро. Назвати постачальника він відмовився, посилаючись на комерційну таємницю.
Видання зазначає, що після початку війни в Україні постачання російського газу до Латвії кілька разів переривалося і припинялося, але з середини червня воно почало збільшуватися.
14 липня Сейм Латвії ухвалив рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.
- 26 липня країни Євросоюзу погодили надзвичайний план скорочення споживання газу на 15%. Мета плану — знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з росії.
- З 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії, але до рф вона досі не доїхала.
- А 25 липня «Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік», скоротивши постачання газу до 20% від потужності магістралі.