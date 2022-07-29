Латвія відновила закупівлю газу в росії

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Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze відновив закупівлю газу з росії.

Про це пише Delfi.

Глава компанії Айгарс Калвітіс при цьому заявив, що паливо купляють не безпосередньо в «Газпрому», а через посередника і в євро. Назвати постачальника він відмовився, посилаючись на комерційну таємницю.

Видання зазначає, що після початку війни в Україні постачання російського газу до Латвії кілька разів переривалося і припинялося, але з середини червня воно почало збільшуватися.

14 липня Сейм Латвії ухвалив рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.