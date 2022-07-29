Поліція розслідує 320 справ щодо шахрайства з гуманітарною допомогою

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Петро Порошенко / Flickr

Поліція відкрила 320 кримінальних проваджень щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою на потреби армії та переселенців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

За його словами така кількість проваджень — це багато. 43 людини вже отримали підозри, кілька справ направлені до суду.

Клименко навів кілька прикладів. У Львівській області поліція повідомила про підозру ділкам, які намагалися продати військову амуніцію через магазини та ринки. У Дніпропетровській області намагалися продати допомогу для переселенців на 1,3 мільйона гривень, а в Рівненській області зловмисники продавали автівки, які надійшли як благодійна допомога.

«Ми працюємо, як правило, дуже тихо, превентивно. Усі злочинні організації, які займаються і гумдопомогою, і благодійною допомогою — під контролем. Ми дуже швидко реагуємо на кожну заяву щодо цього», — заявив Клименко.