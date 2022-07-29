До Лівану прибуло сирійське судно з викраденим українським ячменем

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До Лівану в порт міста Тріполі прибуло судно під прапором Сирії, навантажене українським ячменем з окупованої території.

Про це повідомило посольство України в Лівані.

Голова відомства Ігор Осташ заявив про це президенту Мішелю Ауну. Він розповів, що це судно прибуло в порт 27 липня з порту Феодосія, де його завантажили краденим. Осташ закликав ліванську сторону з’ясувати обставини цієї ситуації, оскільки це шкодить двостороннім відносинам.