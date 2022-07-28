Держдеп США оголосив нагороду в $10 мільйонів за інформацію про «фабрику тролів» і «кухаря путіна» пригожина

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Державний департамент США оголосив нагороду в $10 мільйонів за інформацію про втручання в американські вибори російського бізнесмена, «кухаря путіна» євгена пригожина, його «Агентства інтернет-досліджень» («фабрика тролів») і повʼязаних з ними людей та організацій.

«Вони свідомо та навмисно вступили в змову, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам шляхом порушення, перешкоджання та руйнування законних функцій держави через шахрайство й обман з метою втручання в політичні та виборчі процеси у США, включно з президентськими виборами 2016 року», — йдеться в повідомленні.

«Агентство інтернет-досліджень» — це російська організація, яка належить пригожину. Вона займається політичним втручанням, зокрема у вибори. Ще у 2014 році організація розпочала операції з втручання в політичну систему США, включно з президентськими виборами 2016 року, зі стратегічною метою посіяти розбрат. Організація працювала через кілька російських компаній, серед яких «Интернет Исследования», «МедиаСинтез», «ГлавСеть», «МиксИнфо», «Азимут» і «НовИнфо».

Крім «Агентства інтернет-досліджень», пригожин спонсорує найманців «ПВК Вагнера», які також воюють в Україні. Прізвисько «кухар путіна» він отримав через те, що займається організацією кремлівських обідів.