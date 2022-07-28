La Stampa: За кризою в італійському уряді може стояти росія

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Twitter / Christine Lagarde

Італійська газета La Stampa опублікувала матеріал про те, що за кризою в уряді країни можуть стояти «російські тіні» — ультраправа партія «Ліга» нібито вела перемовини з посольством росії про можливість виходу з коаліції та її подальшого розвалу.

У статті ідеться про ймовірні звʼязки радника голови «Ліги» Маттео Сальвіні Антоніо Капуано зі співробітником російського посольства Ігорем Костюковим. Звʼязок між ними нібито підтвердила розвідка.

Газета пише, що дипломат і Капуано зустрілись наприкінці травня в Римі. Тоді Капуано обговорював із Костюковим можливість розвалу урядової коаліції, до складу якої входила «Ліга». Ця зустріч відбулася в той же час, коли Сальвіні критикували за проведення паралельної дипломатії з росією з приводу війни в Україні.

Газета також пише, що російське посольство і зокрема Костюков відповідали за поїздку Матео Сальвіні до Москви в червні, яка врешті зірвалась. Під час свого візиту до росії Сальвіні мав вести переговори щодо війни в Україні, а квитки на рейс придбало російське посольство.

Сам же Сальвіні заявив про «фейкові новини», пояснивши звинувачення наклепом на початку передвиборчої кампанії. Вибори нового премʼєра призначені на 25 вересня.