«Ми — нащадки тих, хто не зламався». Міністр оборони привітав українців із Днем Державності

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Міністр оборони Олексій Резніков до Дня Української Державності заявив, що за 155 днів повномасштабної війни багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою державу.

«Це свято символізує і стверджує право українців самостійно визначати власну долю на своїй землі. Бути у своєму праві», — пише міністр.

Він нагадав, що Україна впродовж століть виборювала право на незалежність і здобула її важкою ціною.

«Покоління наших предків протягом століть виборювали це право на різних етапах державотворення. Втрачали і знову виборювали. Дух нації гартувався в боротьбі, ми — нащадки тих, хто не зламався. Зараз наш час тримати удар», — наголосив Резніков і запевнив, що відсіч російській агресії неодмінно завершиться нашою перемогою і безумовним утвердженням української державності на всі часи.

«Тисячі патріотів власними життями вже заплатили за це. Вічна памʼять усім борцям, полеглим за Україну», — завершив свій допис міністр оборони.