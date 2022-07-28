Естонія заборонила видавати росіянам візи та посвідки на проживання, які необхідні для навчання

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Естонія заборонила громадянам росії подавати документи на отримання тимчасової посвідки на проживання чи візи з метою навчання у країні.

Це рішення в четвер, 28 липня, затвердив уряд республіки.

Крім того, короткострокове працевлаштування росіян і білорусів можна буде оформити лише за наявності у них діючої візи від Естонії — раніше вони могли працевлаштуватися за візою від іншої країни ЄС.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що необґрунтована війна росії проти України, під час якої рф грубо порушує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського Союзу.

«Збереження санкцій проти рф необхідне для невпинного тиску на росію. Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, це позитивно позначиться й на нашій безпеці», — зазначив голова естонського МЗС.