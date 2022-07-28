Ракетний удар росіян по Кропивницькому вбив пʼятьох людей. Ще 25 — поранені

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Скріншот з відео

Російська армія 28 липня завдала ракетних ударів по Кропивницькому. У місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом», — написав у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Згодом він повідомив «Суспільному», що через ракетний удар росіян по місту пʼятеро людей загинули, а ще 25 отримали травми. Серед поранених 12 людей — військовослужбовці і 13 — цивільні.

У своєму відеозверненні Райкович зазначив, що ракетних ударів було два. Снаряди влучили в ангари.

«Близько 12:20 після сигналу повітряної тривоги були два «прильоти». Якими ракетами — невідомо, тип ракет встановлюється, поки що не знайдені уламки. Експерти працюють, працюють слідчі. Відповідно йде паралельно ліквідація наслідків ракетного удару», — сказав він.