Нова очільниця МЗС Бельгії написала листа Кулебі на честь Дня Державності України. Про свою поїздку до окупованого Криму вона не згадала

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Нова очільниця МЗС Бельгії Аджі Лябіб написала листа українському колезі Дмитру Кулебі на честь Дня Державності України. Вона запевнила, що Бельгія визнає територіальну цілісність України, але не згадала про свою поїздку до анексованого Криму в 2021 році.

Текст листа опублікований на її офіційному сайті.

«Україна є незалежною та суверенною державою, а також цінним і надійним членом міжнародного співтовариства. Її народ має незаперечне право обирати свою долю. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією російської федерації безпосередньо або через маріонеткові режими», — зазначила вона.

Лябіб підкреслила, що Бельгія розглядає Україну як члена європейської родини і підтримуватиме її у війні проти росії.

«Я сподіваюся, що найближчим часом матиму можливість відвідати Київ, щоб особисто висловити нашу підтримку та обговорити з вами, як можна не тільки продовжити, але й зміцнити нашу майбутню співпрацю», — наголосила вона.