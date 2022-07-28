Напій Sprite перестануть продавати у зелених пляшках

Новини

Компанія Coca-Cola з 1 серпня припинить випуск газованого напою Sprite у зелених пляшках. У такій тарі його продавали понад 60 років.

Про це пише CNN.

Таке рішення ухвалили в рамках кампанії із захисту довкілля. Напій випускатиметься у всьому світі виключно у прозорих пластикових пляшках. Новий дизайн вже використовують у низці країн, тепер бренд вирішив остаточно відмовитися від пластику у фірмових кольорах напою.

У звичних споживачеві пляшках містився зелений поліетилентерефталат (ПЕТ) — його неможливо переробляти для повторного використання пластику. Новий прозорий пластик можна застосовувати повторно. Зазначається, що відмова від барвників у пляшках покращує якість переробленого матеріалу. Прозору тару можна переробити на нові пляшки, що забезпечує замкнутий цикл використання пластику ПЕТ.