Навігація на автівках Tesla стала платною

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Tesla

Tesla ввела передплату на навігацію у своїх автівках. Раніше ця функція була стандартною і платити за неї було не потрібно.

Про це повідомляє Carbuzz.

Протягом певного часу навігація все ще буде доступна водіям Tesla, але потім клієнтам доведеться платити за продовження використання цієї функції.

На сайті Tesla зазначають, що лише автомобілі, придбані в період з 9 січня 2020 року по 20 липня 2022 року, матимуть безкоштовну навігацію протягом усього терміну служби автомобіля.

У базовому пакеті є тільки навігація. Але у розширений пакет за $9,99 на місяць або $99 на рік входить інтернет-браузер, візуалізація трафіку у реальному часі, режим Sentry Mode та потокове відео. Власники Tesla переважно обирають розширений варіант.

Навігація є важливою функцією Tesla, оскільки інформаційно-розважальна система бренду не підтримує Apple CarPlay або Android Auto.