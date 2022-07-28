В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон»

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Adam Niescioruk / Unsplash

В Україні зафіксували новий різновид штаму «Омікрон».

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Йдеться про різновид, який називають типом ВА.5. Наразі сім таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але МОЗ не виключає, що цей підтип вже є в інших регіонах.

У міністерстві також звернули увагу, що це свідчить про те, що COVID-19 не зник, мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді. По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

«Наразі доволі небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів звʼязку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають», — заявили в МОЗ.

При цьому, наявна інформація свідчить, що бустерна доза вакцини значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу. Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини, утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет повʼязують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.