Радник з нацбезпеки Британії попередив про зростання ризиків ядерної війни з рф чи Китаєм

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Радник із нацбезпеки Великої Британії Стівен Лавгроув заявив, що ймовірність ядерного конфлікту збільшується через «розрив комунікацій» між росією та Китаєм і західними країнами.

Про це він сказав під час виступу у Вашингтоні.

«Два монолітних блоки часів холодної війни — СРСР і НАТО — хоча й не без тривожних ударів, але змогли досягти спільного розуміння доктрини, сьогодні ж воно відсутнє. Доктрина непрозора у москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран», — сказав Лавгроув.

Він вважає правильним рішення США про проведення переговорів та відновлення співпраці з Китаєм. Але його непокоять ризики технологічного прогресу.

«У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі», — сказав Стівен Лавгроув.

Радник із нацбезпеки Британії також заявив, що путін підриває глобальну безпекову архітектуру. Він згадав про усі ті міжнародні договори, які порушила росія.

«Багато інших довгострокових угод розпалися через порушення росією, незважаючи на те, що ці угоди пропонували врегулювання конфлікту, зміцнення довіри та прозорість, яких москва, за її твердженнями, прагне. І логіка підказує, що вона має цього бажати. До цих угод належать: Договір про звичайні збройні сили в Європі, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності та Договір про відкрите небо — усі вони були розроблені для забезпечення стабільності в євроатлантичному регіоні», — зазначив Стівен Лавгроув.

Він запевнив, що міжнародна спільнота продовжить притягувати росію до відповідальності за її дестабілізуючі дії.