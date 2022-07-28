Чорногорія почала заморожувати майно росіян
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ender Vatan / Unsplash
Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що у країні заморозили майно двох росіян зі списку санкцій ЄС.
Про це пише Balkan Insight.
Управління власності Чорногорії заблокувало нерухомість анонімного громадянина росії у Жабляку та російського політтехнолога, одного з ватажків так званої «лнр» марата баширова у курортному місті Будва.
«Один громадянин росії поскаржився в адміністративний суд на рішення Управління власності, тому на даний момент ми не можемо опублікувати його імʼя», — пояснили в Управлінні власності.
- 1 березня Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти росії. 8 квітня уряд підтвердив їхнє виконання. У рамках санкцій Чорногорія заборонила росіянам польоти у своєму повітряному просторі і закрила доступ до своїх аеропортів, а також припинила операції з російським центробанком. Чорногорія також заборонила Swift для семи російських банків і призупинила мовлення російських державних ЗМІ.
- 10 червня міністр внутрішніх справ Філіп Аджич заявив, що Чорногорія заморозить 44 власності 34 громадян росії та України із санкційного списку ЄС. Але 7 липня міністр фінансів Александар Дамʼянович заявив, що Управління з питань власності припустилося технічної помилки. «Після детальної перевірки списку заборонених осіб було встановлено, що, попри збіг імен, це не ті самі особи. Нічия власність не буде заморожена, якщо вона не буде ретельно перевірена», — сказав Дамʼянович.
- 7 липня Центральний банк Чорногорії заявив, що росіяни все ще залишаються найбільшими покупцями нерухомості в країні. Від лютого вони придбали нерухомість на €20 мільйонів.