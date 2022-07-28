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Окупанти за добу втратили 160 військових та 11 артилерійських систем

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Юрій Паливода / «Бабель»

Орієнтовні втрати росіян у війні проти України станом на 28 липня:

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.