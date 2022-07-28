Окупанти за добу втратили 160 військових та 11 артилерійських систем

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Юрій Паливода / «Бабель»

Орієнтовні втрати росіян у війні проти України станом на 28 липня:

знищено 40 230 військових (+160 за добу);

1 742 танки (+4);

3 979 бойових броньованих машин (+8);

894 артилерійські системи (+11);

258 реактивних систем залпового вогню;

117 засобів протиповітряної оборони;

222 літаки;

190 гелікоптерів;

729 безпілотників (+3);

174 крилаті ракети;

15 кораблів /катерів;

2 854 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);

75 одиниць спецтехніки;

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.