У США заявили про підтримку двома партіями передачі Україні ракет великої дальності ATACMS

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Обидві партії Конгресу США (Демократична і Республіканська) підтримують передачу Україні ракет великої дальності ATACMS, які запускаються з систем HIMARS та M270 MLRS.

Про це за підсумками зустрічі депутатів з представниками Білого дому заявила демократка Елісса Слоткін, передає CNN.

За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі три-шість тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.

«Ми всі почули від президента Зеленського і нам підтвердили це сьогодні — українці дійсно хочуть кілька разів дати по зубах росії до початку зими», — сказала Слоткін, ще раз наголосивши, що рішення передати ЗСУ ATACMS підтримують представники обох партій.