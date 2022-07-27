Партизани підірвали авто «поліцейських» в окупованому Херсоні. Один загинув, інший в лікарні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Скриншот
Українські партизани підірвали автомобіль так званих поліцейських в окупованому Херсоні. Один з них загинув, інший перебуває в лікарні.
Цю інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
«Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників «руського мира» і місцевих колаборантів «квитки на концерт Кобзона». Цього разу «квиток» отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації», — йдеться в повідомленні.
Там нагадали, що всі зрадники отримають відплату за допомогу російським окупантам.
Російські пропагандисти теж підтверджують, що автомобіль «поліцейських» підірвали, однак кажуть, що обидва колаборанти отримали поранення.