У росії випустили довідник для зрадників і колаборантів в Україні. Це копія інструкцій США часів Другої Світової
- Автор:
- Анна Холоднова
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
У росії зробили спеціалізоване видання на 14 сторінок для російських посіпак в Україні. Воно має назву «Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонетковому уряду».
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
У цьому довіднику росіяни дають детальні поради із саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямах. Українські розвідники показали, як він виглядає:
Видання сповнене пропаганди ненависті до всього українського.
Ось цитата з нього: «Селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність».
Також у цій «книзі» використовують таку термінологію, як: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне. А «практичні поради» повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії. Наприклад:
- давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;
- збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;
- пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;
- використовуйте більше ліків та перевʼязувальних матеріалів, ніж це необхідно.
Варто зазначити, що цей довідник, за своєю суттю, є копією збірника інструкцій для роботи в тилу противника, який у часи Другої світової війни уклала американська розвідка. Дотримуючись цієї інструкції, саботажник навіть без спеціальної підготовки і грошей міг уповільнити і навіть зупинити виробництво — виключно бюрократичними методами. Ось текст «Бабеля», присвячений цьому збірнику.