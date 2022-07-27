Новини

Втрати росіян уже перевищили 40 тисяч загиблих військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Росія у війні проти України втратила вже 40 070 своїх військових — +200 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 27 липня.

Також росія втратила:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Криворізькому напрямку.