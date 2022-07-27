Міністр оборони США схвалив лікування поранених українських бійців у військовому госпіталі в Ландштулі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських бійців в американському військовому госпіталі в німецькому місті Ландштуль.
Про це пише CNN з посиланням на схвалений меморандум та джерела у Пентагоні.
Йдеться про медичний центр військ США біля бази «Рамштайн», у якому роками лікували поранених у боях американських військових. Остін затвердив план, який дозволяє без бюрократичної тяганини доставляти українських військових на лікування у цей центр, якщо в Україні чи ближчій країні немає відповідного закладу.
Зазначено, що план лікування поранених українських військових було схвалено ще місяць тому, наприкінці червня, однак Ландштуль поки не приймав українських військовослужбовців.
- Ймовірно, це перший дозвіл на лікування українських бійців не в цивільних закордонних лікарнях, а у військових.