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Ситуація на фронті 26 липня: окупантам не вдається просунутися на Сіверськ і Бахмут, але вони зайняли Вуглегірську ТЕС — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»

Російські війська продовжують спроби наступати на Донбасі в напрямку на Сіверськ і Бахмут. Протягом тижня вони мали незначні успіхи, зокрема змогли захопити Вуглегірську ТЕС. Водночас на всіх інших напрямках окупанти до штурмів не вдаються, а на Херсонщині — обороняються.

Ситуація на фронті — дивіться на мапах «Бабеля».

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