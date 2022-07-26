«Укренерго» спростувало заяву окупантів про приєднання енергосистеми півдня до росії

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Кравцов Олексій / УНІАН

Національна енергетична компанія «Укренерго» спростувала заяви російських окупантів про приєднання південних областей України до енергосистеми рф.

У повідомленні ідеться, що від 24 лютого жодного кіловата української електроенергії не надходило ані в росію, ані в білорусь, ані в анексований Крим.

Запорізька АЕС теж працює виключно в енергосистемі України — за командами диспетчерського центру НЕК «Укренерго».

«Енергосистема України обʼєднана з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E та не має звʼязків з енергосистемою росії, білорусі або з тимчасово окупованим Кримом, який зараз заживлений від енергосистеми країни-агресора», — пояснили в «Укренерго».