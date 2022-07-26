«Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив заплатити за боргами і компанія в дефолті
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Гонтар Володимир / УНІАН
«Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив робити виплати за єврооблігаціями і компанія в дефолті.
Про це повідомила пресслужба компанії
Сьогодні, 26 липня, сплив термін виплат «Нафтогазу» власникам єврооблігацій.
Перед цим, 21 липня, уряд зобов’язав працівників «Нафтогазу» вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій тільки після окремого погодження з Кабміном. Аби це виконати, «Нафтогаз» завчасно звернувся до уряду щодо виплат за євробондами — компанія заявила, що у неї на рахунках є кошти для цього. Однак «Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив компанії виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій (ідеться про основну суму та відсотки).
«Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями «Нафтогазу». Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило «Нафтогаз» доступу до міжнародного ринку капіталу, уряд своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022 — 2023 років», — заявили у компанії.
- Водночас, агентство Інтерфакс з посиланням на джерела в уряді повідомило, що Кабмін 26 липня доручив «Нафтогазу» невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу ($335 мільйонів основного кредиту та €45 млн відсотків). В уряді своє прохання пояснюють тим, що у кредиторів виникають питання, чому держава просить відтермінувати виплати за боргами, тоді як приватні інвестори у держкомпанії продовжують отримувати такі виплати. Відповідні перемовини вже почав «Укравтодор» та «Укренерго».
- Перед тим «Нафтогаз» уже звертався із проханням про реструктуризацію боргів, але 25 липня власники єврооблігацій відмовили у відтермінуванні виплат на два роки.