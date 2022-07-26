Росіяни зруйнували рекреаційну зону в Одеській області. Прокуратура оприлюднила фото

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Уранці росіяни обстріляли Одеську область, поціливши в рекреаційну зону Білгород-Дністровського району.

Одеська обласна прокуратура оприлюднила фото наслідків удару та зазначила, що росіяни зруйнували пʼять житлових будинків, пошкодили понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок і приблизно 80 торгових павільйонів.

Жодних військових обʼєктів на цій території немає.

Також окупаційні війська атакували селище в Одеському районі. Значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер, у будівлі пошкоджені вікна та фасад.

За фактами порушення законів і звичаїв війни відкрили кримінальне провадження.